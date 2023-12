Vacature Chief Operations Officer

Flamingo International Airport is de belangrijkste toegangspoort van Bonaire; voor de inwoners, de economie en voor het toerisme. Namens de luchthaven zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de bovenvermelde functie.

De functie

De Chief Operations Officer (COO) is verantwoordelijk voor het algehele operationele beheer van de luchthaven. Je coördineert passagiers-, vliegtuig- en vrachtafhandeling op een efficiënte en veilige manier volgens geldende richtlijnen en wetgeving. Daarnaast waarborgt de COO de orde, veiligheid en beveiliging op de luchthaven. De COO voert tevens de taken uit van luchthavenmeester, zoals bepaald in het Besluit toezicht luchtvaart BES. Ook heeft de COO een belangrijke rol in de calamiteitenorganisatie. Je bent verder verantwoordelijk voor het Meerjaren Safety Plan, het Aerodrome Manual en het Lange Termijn Onderhouds Plan en levert input voor het businessplan. De COO heeft zitting in het MT, vertaalt strategisch beleid naar operationeel beleid, zorgt voor een soepele implementatie en reageert proactief op externe veranderingen. De afdelingen Operations, Maintenance en Security rapporteren aan de COO.

Jouw profiel

Je beschikt over uitgebreide ervaring in luchtvaartoperatie, met een bewezen staat van dienst in het coördineren van vliegtuig-, passagiers- en vrachtafhandeling. Essentieel is een grondige kennis van geldende luchtvaartwetgeving en richtlijnen, evenals het vermogen om ervoor te zorgen dat deze binnen de complete luchthaven worden nageleefd en gewaarborgd. Je functioneert in intellectueel opzicht ten minste op een HBO+ niveau. Daarnaast beschik je over sterke leiderschaps- en communicatievaardigheden. Je herkent jezelf in eigenschappen als dynamisch, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheidsgevoel en teamgerichtheid. Je hebt bij voorkeur een goede beheersing van zowel het Papiaments, Nederlands als het Engels. Bij voorkeur heb je ervaring binnen de Dutch Caribbean, of in elk geval relevante buitenland ervaring. Je bent sensitief als het gaat om het functioneren binnen een multiculturele setting. In geval van calamiteiten ben je – vanzelfsprekend- ook buiten kantooruren beschikbaar. Een psychologisch assessment kan deel uitmaken van de selectie procedure.

Linkels & Partners

Spreekt deze functie jou aan? Stuur dan een brief met CV vóór 14 januari 2024 aan: Linkels & Partners T.a.v. drs. Harald Linkels via mail: harald@linkels.com