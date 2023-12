Politie Bonaire nu op zoek naar beelden van dodelijke steekpartij

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland is op zoek naar beelden die meer inzicht kunnen geven in de gebeurtenissen die in de nachtelijke uren van dinsdag 26 december hebben geleid tot een dodelijke steekpartij.

Bij deze steekpartij kwam een 29-jarige man met initialen J.B.V.B. te overlijden. Het incident vond plaats ter hoogte van een uitgaansgelegenheid op de Kaya Nikiboko Noord. In verband met de zaak is inmiddels een 42-jarige verdachte met initialen M.R.S. aangehouden.

Oproep

KPCN doet een oproep aan iedereen die beeldmateriaal zoals foto’s of video’s van het incident heeft deze met de politie te delen via politiemail politie@politiecn.com in te sturen. Alle toegezonden beelden worden in beginsel zodanig behandeld dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd.