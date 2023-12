Clark Abraham na advies over illegale stranden op Bonaire: ,,Handhaving op korte termijn” 

KRALENDIJK – Precies een maand geleden werd er een brief vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) richting Ocean Oasis gestuurd. Op 28 november werd aan hen verteld dat het advies van de adviescommissie zou worden gevolgd en dat het strand moet worden verwijderd. Ocean Oasis zou geen vergunning hebben gekregen voor het aangelegde strand. Volgens bestuurscollege (BC) bestuurder Clark Abraham wordt het advies opgevolgd: ,,Handhaving volgt op een zo kort mogelijke termijn”.

,,Ja, we gaan handhaven”, aldus Clark Abraham die een brief van het OLB erbij pakt waarin wordt geschreven dat het advies van de adviescommissie zal worden opgevolgd. ,,Ocean Oasis heeft geen vergunning. Zij zijn vergunningplichtig. We gaan dus op een zo kort mogelijke, redelijke en billijke termijn over tot handhaving”.

De reactie van Abraham volgt op een advies wat een onafhankelijke adviescommissie heeft geschreven aan Ocean Oasis. De beachclub zou het strand wat aan de waterkant ligt illegaal hebben aangelegd. Bij dit advies lijkt het niet te blijven. Ook het volgens STINAPA illegaal aangelegde strand van Chogogo Resort op Bonaire staat onder vuur. Toch is volgens Chogogo eigenaar Schellevis dit nog geen feit. Aan Follow the Money liet hij weten dat nieuw onderzoek nodig is, om tot een advies te komen.

Datum niet gegeven

Met de uitspraak van bestuurder Abraham lijkt er na jaren duidelijkheid te komen in de meeslepende zaak. Partijen die zonder vergunning een strand aanleggen, worden aangepakt. Toch lijkt het erop dat het verwijderen van het strand niet van het ene op het andere moment gaat gebeuren. Volgens Abraham heeft dat met een aantal zaken te maken: ,,Ja, ik ben als bestuurder verantwoordelijk voor handhaving op Bonaire. Toch kan ik niet zeggen wanneer handhaving bij Ocean Oasis gaat starten. Als BC gaan wij ons niet richten op individuele casussen. Zo werkt dat niet in een rechtstaat. Wel geven wij als BC de directeur toezicht en handhaving van het OLB het volledige mandaat om over te gaan tot handhaving”.

Toch blijft het de vraag, waarom resorts en Beach clubs in het verleden hebben gehandeld zonder vergunning. Volgens Abraham heeft dat onder andere te maken met het verleden van het BC: ,,Wij zitten met dilemma’s die het vorige college ons heeft gegeven. Er zijn hier toezeggingen naar resorts gedaan. Zo is er gezegd: ‘Jij krijgt wel een strand, jij niet’. Er zijn echter toen geen besluiten op papier gemaakt. Met andere woorden, die afspraken waarvan sommige partijen van mening zijn dat die zijn gemaakt, zijn niet rechtsgeldig. De huidige stand van zaken is dat wij de wet volgen. De wet is duidelijk in deze zaak. Geen vergunning, is geen toestemming om een strand aan te leggen”.

Bedreigingen vanuit Chogogo Resort

Waar bij Ocean Oasis de verwijdering van het illegale strand aanstaande is, lijkt het proces bij Chogogo Resort dus nog gaande te zijn. De eventuele verwijdering van het strand is hier nog geen feit.

Waar de zaak van Chogogo dus nog gaande is, lijkt er nog een probleem mee te spelen. De bedreigingen uit het verleden richting het OLB, zullen bij sommige ambtenaren niet lekker zitten. De bedreigingen die vanuit Chogogo naar het OLB zijn gegeven zullen volgens het BC niet meer geaccepteerd worden. Abraham lijkt niet onder de indruk wat er in het verleden heeft afgespeeld bij het resort en het OLB: “Een bestuurder heeft STINAPA gebeld en gezegd: ‘Handhaaf niet’. Een medewerker van ons is in het verleden bedreigd omdat ze een last onder dwangsom ging inleveren. Dit accepteren wij niet meer. Ambtenaren op Bonaire focussen op het handhaven van de wet. Een ieder dient daar respect voor te hebben. Dat Chogogo veel geld heeft geïnvesteerd bij het aanleggen van het resort, geeft nog meer redenen om ambtenaren met respect te behandelen. Ethiek is niet te koop”.

Bestuurscollege lijkt slagvaardig

Met het advies van de adviescommissie en de duidelijkheid die het BC geeft, lijkt een lang en meeslepend proces bij Ocean Oasis te gaan eindigen. Volgens Abraham is het nog maar het begin van de slagvaardigheid die het BC wil geven. Volgens de bestuurder gaat het niet alleen om het geven van vergunningen, maar ook om het toepassen daarvan: ,, Als jij een vergunning vraagt om een strand aan te leggen. Dan kun je deze krijgen. Je krijgt wat van ons, maar daar staat wat tegenover. Het strand moet bijvoorbeeld volgens de wet namelijk te allen tijde openbaar toegankelijk zijn. Probeer maar eens bij Plaza Resort of bij Chogogo Resort op het strand te komen. Dat lukt niet. Zij vragen een dagpas. Ook hier gaan wij de komende tijd op handhaven”.

Duidelijkheid over het geven van een exacte datum waarin het BC overgaat tot een last onder dwangsom of eventueel bestuursdwang richting Ocean Oasis, is niet gegeven.