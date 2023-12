Politie roept getuigen van fatale steekpartij op zich te melden

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) meldt dat een 42-jarige man met de initialen M.R.S. is aangehouden in verband met de fatale steekpartij die in de vroege ochtend van tweede Kerstdag het leven kostte aan een 29-jarige slachtoffer.

KPCN roept nu getuigen, die mogelijk iets hebben gezien of meer kunnen vertellen over de exacte toedracht zich te melden via het nummer 715 8000 of via de anonieme tiplijn 9310.

Het onderzoek van KPCN duurt, ook na de aanhouding van de vermoedelijk dader, nog voort.