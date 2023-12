Echtpaar met peuter aangehouden op Bonaire International airport voor smokkel verdovende middelen

KRALENDIJK – Op 25 december heeft de Douane Caribisch Nederland een man en een vrouw aangehouden op verdenking van smokkel van verdovende middelen, vermoedelijk cocaïne.

Een 35-jarige man en 30-jarige vrouw wilden samen met hun 3-jarige dochter via Bonaire naar Nederland reizen. Tijdens controle door de Douane werd een hoeveelheid vermoedelijke cocaïne aangetroffen. Hierop zijn de vader en moeder aangehouden en is hun dochter ondergebracht bij familie in samenspraak met de Voogdijraad.

De verdachten zijn overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee, die in opdracht van het Openbaar Ministerie op Bonaire het strafrechtelijk onderzoek uitvoert. Dagelijks voeren de Koninklijke Marechaussee en de Douane Caribisch Nederland controles uit op de luchthaven en langs de maritieme grenzen van Bonaire, gericht op verschillende vormen van criminaliteit waaronder de smokkel van verdovende middelen.