BC Bonaire overlegt met eigenaren Bolivia over toekomstige ontwikkeling

KRALENDIJK – Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) ziet het liefst een ontwikkeling op kleinere schaal bij de voormalige plantage Bolivia, dan de plannen aangeven die nu op tafel liggen.

Het BC heeft daarover inmiddels besprekingen gehouden met de eigenaren van het gebied. Volgens gedeputeerde Clark Abraham, zijn de besprekingen in een positieve sfeer verlopen en is er de intentie verder met elkaar van gedachten te wisselen over de plannen.

Een eerste stap daarin zou zijn het teken van een zogenaamde Letter of Intent, waarin bepaalde zaken worden vastgelegd. “Een frustratie van de kant van de eigenaren is, dat zij tot zover ook niet hebben gehoord van het OLB, als het gaat om de presentatie van de plannen tot zover”, zegt Abraham.

Schade

Volgens Abraham denkt het BC dat een zekere ontwikkeling in het gebied wel mogelijk is. “We moeten er evenwel voor waken dat de natuur en het culturele-, dan wel historische erfgoed van het gebied daar zo min mogelijk schade van ondervinden”.

Volgens Abraham hebben de eigenaren van Bolivia aangegeven dat open en eerlijke communicatie met elkaar een eerste prioriteit is. “En daar zijn wij het als bestuurscollege mee eens”, aldus de gedeputeerde van Economische Zaken en Toerisme.