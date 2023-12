Bonaire stevent af op record aantal cruiseschepen in 2024

KRALENDIJK- Bonaire stevent komend jaar af op een record in het aantal cruiseschepen dat het eiland aan zal doen, namelijk een totaal van 213 bezoeken.

Dat bleek eerder deze maand uit een presentatie van Kia-San Silberie van het havenkantoor. Nooit eerder werd het eiland door zoveel cruiseschepen aangedaan. Het gaat overigens niet om allemaal verschillende boten. Diverse cruisemaatschappijen -en vaak ook dezelfde schepen- doen het eiland verschillende keren aan tijdens het cruiseseizoen.

Silberie benadrukt dat het aantal bezoeken nog tentatief is. “Deze cijfers veranderen bijna per dag, omdat cruisemaatschappijen nog bezig zijn hun definitieve schema’s aan te passen”. Voor de jaren 2025 en 2026 lijkt er op het eerste oog sprake van een minder groot aantal schepen dat het eiland aan zal doen, maar dat is vooral omdat er voor jaren die verder weg liggen en veel bezoeken nog niet zijn bevestigd.

Er is sprake van een stevig herstel van de cruisemarkt na de COVID-19 Pandemie. Het OLB verwacht 2023 af te sluiten met een totaal van 175 cruiseschepen die het eiland bezochten, nog altijd onder het aantal van 186 dat het eiland in het jaar 2019 aandeed. In totaal verwacht het OLB dat in 2023 maar liefst 470.000 cruisepassagiers het eiland zullen bezoeken.

Seizoen

Het aantal schepen als ook het aantal cruisetoeristen varieert sterk gedurende het jaar. De maanden januari tot en met maart en vervolgens december zijn jaarlijks de drukste maanden als het gaat om het cruisetoerisme.

Tussen mei en oktober, wat ruwweg samenvalt met de zomermaanden in Europa en Noord-Amerika, maar ook met het orkaanseizoen in het Caribisch gebied, ontvangt het eiland beduidend minder cruisetoeristen. Het gaat dan om zo’n 15% van het aantal cruisepassagiers dat het eiland gedurende de vier drukste maanden van het jaar bezoekt.