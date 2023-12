Overheid Bonaire wil minder ruis op lijn met STINAPA

KRALENDIJK – Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wil minder ruis op de lijn met de beheerder van de natuurparken op het eiland STINAPA. Dat zei gedeputeerde Clark Abraham (PDB) afgelopen vrijdag op de wekelijkse persconferentie ‘Bon Informá’.

De gedeputeerde trok het boetekleed aan voor bepaalde informatie die mogelijkerwijs tot verwarring zou kunnen leiden bij STINAPA, als het gaat om het belang dat het BC hecht aan de bescherming van de natuur op het eiland, of het beleid dat wordt nagestreefd door het College.

“Hoewel bepaalde informatie niet van BC afkomstig is, zijn wij natuurlijk wel eindverantwoordelijk van wat bepaalde personen of organisatieonderdelen van het OLB stellen, in gesprek met STINAPA. Maar ik kan ook zeggen dat dit BC hecht aan de bescherming van onze natuur op het eiland. Wij zijn helemaal vóór het benutten van onze natuurlijke rijkdommen, maar wel op een manier die geen schade toebrengt aan onze natuur.

Belangrijk

Abraham zegt ook dat STINAPA hard werkt en belangrijk werk verricht in het belang van de inwoners van het eiland. De gedeputeerde ontkende tegelijkertijd dat bepaalde watersporten op het eiland, waaronder Kitesurfen en Foiling, verboden zouden worden. “Als bestuurscollege denken wij wel dat het van belang is om bepaalde zaken af te bakenen, zodat er binnen verschillende gebieden, verschillende activiteiten plaats kunnen vinden”.