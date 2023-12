Honkbalspelers Kenley Jansen en Ozzie Albies op bezoek bij gedetineerden

KRALENDIJK – Honkbalspelers Kenley Jansen Ozzie Albies bezochten Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN). Zij gingen in gesprek met gedetineerden om hen een hart onder de riem te steken. ‘Blijf positief, ook al lijkt het soms uitzichtloos. Je komt hier weer uit. Het is nooit te laat voor verandering en vergiffenis. Dit is het moment om het juiste pad te kiezen’, sprak Kenley de gedetineerden toe.

Na het leven in de gevangenis is het voor gedetineerden lastig om weer een nieuw leven op te bouwen in de maatschappij. JICN bereidt hen daarom voor bij hun re-integratietraject. Tijdens de detentie biedt de JICN gedetineerden de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Dit kan door middel van opleidingen, leer- werktrajecten en arbeid. Ook biedt de JICN structuur. Beide elementen bieden gedetineerden een grotere kans tot het opbouwen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan in de maatschappij. Met de woorden van Kenley en Ozzie hoopt JICN dat het hen extra motiveert om zich voor te bereiden op zijn of haar re-integratie.

Honkballers Kenley Jansen en Ozzie Albies

Kenley en Ozzie waren op Bonaire voor de baseballweek. Hier gaven ze verschillende clinics aan kinderen. Honkballer Kenley Jansen speelt bij de Boston Red Sox. Ozzie Albies is een bekende honkbalspeler die speelt bij Atlanta Braves in Amerika. Naast het geven van clinics vinden ze het ook belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Zo bezochten ze dus ook JICN.