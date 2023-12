Medicair gaat samenwerken met Ambulancias Aéreas de Colombia 

KRALENDIJK – Het op Bonaire gevestigde Medicair, onderdeel van de EZ Air operatie dat medische vluchten verzorgt vanaf Bonaire naar de regio, gaat haar activiteiten en aanbod verder uitbreiden. Daartoe is Medicar een service agreement aangegaan met Ambulancias Aéreas de Colombia, onderdeel van het bedrijf Colcharter IPS S.A.S.

Samen met de Colombiaanse partner zal Medicair ambulancevluchten in de bredere Caribische regio gaan uitvoeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars vliegtuigen en waarbij Ambulancias Aéreas de Colombia medisch personeel levert voor de vluchten van Medicair.

“Onze focus is het redden van levens op momenten dat anderen dat niet kunnen. Met vliegtuigen die onder meer beschikken over intensive care units, state-of-the-art medische apparatuur en hoog opgeleid vlieg- en medisch personeel, bieden wij toegang tot gezondheidszorg aan patiënten in moeilijk bereikbare geografische gebieden of gebieden zonder hoogwaardige faciliteiten”, zegt Viviana Ortiz, als medisch directeur verantwoordelijk voor de medische kant van de operatie.

Sinds de oprichting heeft Ambulancias Aéreas meer dan 75.000 uur gevlogen, meer dan 20 miljoen kilometers afgelegd en in totaal meer dan 30.000 levens gered.

Breder gebied

Medicair directeur René Winkel is in zijn nopjes met de nieuwe samenwerking. “Tot nog toe waren wij gebonden aan één dominante contract partner, maar die situatie houdt binnenkort op te bestaan. Dit stelt ons in de gelegenheid in een breder gebied onze diensten aan te gaan bieden en, zo nodig, ook de concurrentie met anderen aan te gaan”.

Volgens Winkel is Ambulancias Aéreas de Colombia een grote en aantrekkelijke partner. “Ambulancias Aéreas de Colombia is een groot bedrijf met in totaal 190 medewerkers. Zij hebben ook de capaciteit om, samen met ons, tot wel 450 medische vluchten per maand uit te voeren”. Medicair zal, net als nu, ambulance vluchten blijven verzorgen vanaf onder meer de ABC-eilanden, maar ook vanaf St. Maarten en Anguilla en andere eilanden in de regio. Medicair beschikt zelf over twee toestellen van het type Learjet. Ambulancias Aéreas beschikt in totaal over 19 vliegtuigen, van verschillende groottes en specificaties. Eén van de twee Learjets van het op Bonaire gevestigde Medicair. Foto: Medicair

Medische escort

Overigens gaat de samenwerking met de Ambulancias Aérias de Colombia verder dan alleen medisch vervoer met de eigen ambulancevliegtuigen. Gezamenlijk zullen de twee medische vliegmaatschappijen ook zogenaamde medische escorts verzorgen voor patiënten die wel met een commerciële vlucht terug kunnen reizen, maar daarbij wel medische begeleiding nodig hebben. “Het gaat dan bijvoorbeeld om toeristen om medische reden uit het Caribisch gebied naar huis terug moeten keren, of omgekeerd”, legt Winkel uit.