Geen WW-uitkering voor Nederlandse huisartsen die naar Bonaire gaan

DEN HAAG – Volgens de huidige Nederlandse wetgeving is het niet toegestaan om een WW-uitkering mee te nemen naar Caribisch Nederland. Dat kan wel naar landen binnen de Europese Unie of Zwitserland, Maar de drie eilanden overzee zijn geen onderdeel van Europa. Dat stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Nederland.

Deze reactie kwam na een verzoek van een huisarts in opleiding, R.P., die oorspronkelijk uit Curaçao komt en die van plan is om na het afronden van de opleiding als huisarts te gaan werken op Bonaire. In Europees Nederland gaan veel startende huisartsen als zelfstandig ondernemer aan de slag en hebben zij in het begin recht op een WW-uitkering.

De uitvoeringsorganisatie voor WW-uitkeringen in Nederland, het UWV heeft aangegeven dat R.P. daar geen recht op heeft, indien ze naar Bonaire migreert en zich daar vestigt als huisarts.

Comply or explain

Het comply or explain-principe, dat gehanteert wordt door de Nederlandse overheid beoogt om beleidsintensiveringen en wetgeving van Europees Nederland toe te passen op Caribisch Nederland, tenzij er goede redenen zijn om dit niet te doen. Dit is vooralsnog het geval.

Er wordt wel gewerkt aan een werkloosheidsvoorziening specifiek voor Caribisch Nederland, die naar verwachting in 2025 voor formele consultatie aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In de tussentijd is R.P. in contact gebracht met Primary Care Caribbean (PCC) voor ondersteuning bij de vestiging op Bonaire en mogelijke aansluiting bij een lokale praktijk.

De minister moedigt de inzet van huisartsen met een Caribische achtergrond aan en erkent het belang van hun vertrouwdheid met de cultuur en talen van het eiland. Dit is cruciaal voor het verstrekken van effectieve en cultureel aangepaste gezondheidszorg in Caribisch Nederland. Maar vooralsnog is de Nederlandse ondersteuning niet van toepassing op de eilanden in het Caribisch Gebied.