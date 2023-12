Rom Rincón van Bonaire maakt kans om beste Caribische rum in USA TODAY 10Best te worden

KRALENDIJK – Rom Rincón, geproduceerd door de Cadushy Distilleerderij op Bonaire, staat op het punt om uitgeroepen te worden tot de beste Caribische rum in de gerenommeerde USA TODAY 10Best Readers’ Choice Awards. Momenteel op de tweede plaats, doet de distilleerderij een laatste oproep aan rumliefhebbers en de bredere gemeenschap om mee te stemmen.

Met nog maar een korte periode te gaan tot het einde van de stemronde, benadrukt Eric Gietman van het Cadushy-team het belang van deze competitie: “Dit gaat niet alleen om winnen, het is een erkenning van onze kwaliteit en de culturele erfgoed van Bonaire. We rekenen op jullie enthousiasme om samen geschiedenis te schrijven.”

De distilleerderij moedigt iedereen aan om dagelijks hun stem uit te brengen op www.rumvote.com en de boodschap te verspreiden via sociale media met de hashtags #VoteRomRincon en #BestCaribbeanRum. Elke stem is cruciaal in deze laatste fase van de wedstrijd.

De stemming sluit op 1 januari 2024. Cadushy Distilleerderij bedankt iedereen die heeft bijgedragen.