Eindejaar show bij Scholengemeenschap Bonaire

KRALENDIJK – Op donderdag 21 december heeft het VMBO een eindejaar show op school. De SGB-schoolhal was vol met jongeren die deelnamen aan het evenement.

De boodschap die VMBO wilde overbrengen is dat kerst niet gaat om cadeautjes en kerstbomen, maar om liefde voor elkaar en samenhorigheid. Onder andere de Kerstman en Kerstvrouw gaven acte de préséance terwijl ook het majorettekorps een show hield.

Tevreden

Francis Pieter, is blij met het verloop van de show. “Ik ben tevreden en applaudisseer voor de VMBO-jongeren. We hebben aandacht besteed aan degenen die behoeftig zijn en verschillende pakketten samengesteld, zodat ook zij een vrolijke kerst hebben met speciaal eten en drinken voor deze dagen. Nu is het tijd voor een ontspannen vakantie, zodat we in 2024 met hernieuwde energie kunnen doorgaan. Het einde van het schooljaar 2024 is een succes voor ons allemaal.”