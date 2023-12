Weekend weerbericht: Regenseizoen houdt aan

Het is regenseizoen op Bonaire. Af en toe valt er een lokale bui, die dit weekend op de ABC-eilanden zelfs stevig kunnen zijn. Voor de tijd van het jaar normaal. Komend weekend zal de zon toch ook weer geregeld te zien zijn. De wind komt uit het oosten en is kracht 4 à 5 Beaufort.

Over het algemeen start het regenseizoen in november/december en loopt door tot februari. In deze periode kan het van tijd tot tijd hard regenen. Voor vakantiegangers niet altijd fijn, voor de lokale bevolking vaak een geschenk uit de hemel.

Komend weekend zal er op Bonaire ook af en toe een stevige bui kunnen vallen. De kans op regen neemt in de loop van de dagen toe. De buien kunnen hevig zijn. Dit zal gepaard gaan met bewolking. De temperatuur ligt tussen de 26 en 31 graden Celsius. De wind is komend weekend stabiel en zal kracht 4 à 5 Beaufort zijn.