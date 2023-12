Caribisch Nederland krijgt ook Juridisch Loket 

DEN HAAG – Inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kunnen voor juridische hulp en advies in de loop van 2024 terecht bij een Juridisch Loket.

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming richt een Juridisch Loket op in Caribisch Nederland omdat zo’n laagdrempelige toegang tot rechtshulp en rechtsbijstand daar nog niet bestaat.

Het loket in Caribisch Nederland zal bestaan uit fysiek toegankelijke locaties met waar nodig ondersteuning vanuit het Juridisch Loket in Europees Nederland.

Minister Weerwind: “Elke inwoner in Nederland moet het gevoel hebben: het recht is er ook voor mij. Ook de inwoners van Caribisch Nederland. Dit begint bij betrouwbare, begrijpelijke informatie en helder juridisch advies. Medewerkers van het Juridisch Loket bieden deze hulp elke dag in Europees Nederland. Hoog tijd dat ook de inwoners van Caribisch Nederland hier gebruik van kunnen maken.”

Toegang tot recht

Inwoners van Caribisch Nederland weten met de dienstverlening van een Juridisch Loket beter wat hun rechten zijn en wat de mogelijkheden zijn om deze af te dwingen. Problemen of geschillen kunnen zo eerder worden opgelost, waardoor onnodige escalatie voorkomen wordt. Medewerkers van het Juridisch Loket bieden informatie, hulp en advies, maar verwijzen ook door naar een specialist of maatschappelijke hulp als dat nodig is. Inwoners kunnen ook voor het melden van discriminatie en juridische hulp bij ongelijke behandeling bij het loket terecht. De voorziening zal geen inkomensgrens hanteren, zodat alle inwoners er hulp kunnen krijgen. De dienstverlening van de voorziening is gericht op particulieren, niet op zelfstandigen en ondernemers.

Eigen taal

Het Juridisch Loket zal de hulp en ondersteuning afstemmen op de vraag op de eilanden. Zo moeten mensen er in hun eigen taal informatie, hulp en advies krijgen van professionals die zelf een band met de eilanden hebben. Bestaande maatschappelijke organisaties op de eilanden worden actief betrokken bij de dienstverlening. Actieve voorlichting is nodig om het Juridisch Loket onder de aandacht te brengen. Ook wordt bij het opzetten van de voorziening rekening gehouden met de beschikbaarheid en het gebruik van digitale middelen.