Veel animo voor educatieve jongerendebat over slavernij en vrijheid

KRALENDIJK – De debatavond afgelopen weekend, georganiseerd door Wi Na Wan in samenwerking met Serene Lead en Eagle Eye Media, heeft in totaal meer dan zestig mensen getrokken. De jonge deelnemers debatteerden over slavernij en vrijheid.

Het jongerendebat bood een educatieve en innovatieve ervaring voor de jongeren van het Liseo Bonaire. Het debat, met als centraal thema “Slavernij en de Vrijheid,” werd mogelijk gemaakt door de steun van NGO Plataforma en NiNsee.

De winnende deelnemers ontvingen aan het einde van de avond een prijs.

Een speciale felicitatie ging uit naar alle jongeren van het Liseo Bonaire die hebben deelgenomen aan het debat. Aan het einde van de avond werd bekend gemaakt wie de prijswinnaars waren. Op de 1e plaats kwam Géne Jabini. Tweede werd Corbin Pourier en als derde kwam Jasmine Martilia.

De avond richtte zich op jongeren die geïnteresseerd zijn in dialoog, begrip en respectvolle uitwisseling van ideeën. De avond trok met deelnemers en publiek meer dan zestig mensen. Daarmee was de zaal vol.