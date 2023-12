Unkobon maakt afspraken met bestuurscollege over tegengaan exorbitante prijsstijgingen

KRALENDIJK – De werkgroep sociaal minimum van consumentenorganisatie Unkobon heeft overleg gehad met gedeputeerden Nina den Heijer en Clark Abraham. In het kader van het overleg is onder ander afgesproken dat Unkobon voorlichting zal geven over verwachte prijsverhogingen per sector en dat er een meldpunt komt voor prijsverhogingen die exorbitant lijken.

Unkobon zegt dat de stijging van de minimumlonen op Bonaire per 1 januari stijgen van $1.240 naar $1.570 per maand, ofwel een stijging e van 26,6%. “Hoewel dit goed nieuws is voor de laagstbetaalden, kan dit leiden tot hogere kosten voor werkgevers met veel laagbetaalde werknemers, wat mogelijk resulteert in prijsstijgingen”, zegt Unkobon over haar zorgen.

Consumenten zullen worden aangemoedigd om verdachte prijsstijgingen te melden, zodat eventuele misstanden snel kunnen worden aangepakt. Hiertoe kunnen onder meer maatregelen worden genomen in het kader van de Prijzenwet BES.

Helpdesk

Een derde afspraak met de gedeputeerde is de instelling van een Helpdesk werkgevers waar zij voor vragen kunnen stellen, over de exacte uitwerking en gevolgen van de verhoging van het minimumloon.

Unkobon zegt tevreden te zijn met de gemaakte afspraken en benadrukt het belang om nog vóór de kerst concrete afspraken te maken om prijsstijgingen zoveel mogelijk te minimaliseren.