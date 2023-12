Tourism Corporation Bonaire presenteert Actieplan 2024

KRALENDIJK – Het Toerismebureau Bonaire (TCB) heeft zijn Actieplan 2024 voltooid, in lijn met de strategische koers die is uitgestippeld in het Toerisme Masterplan 2017 en het driejarige actieplan voor 2023.

Het nieuwe plan heeft als doel een duurzame en rechtvaardige toerisme-industrie op Bonaire te bevorderen, waarbij de aanzienlijke bijdrage van het toerisme aan het bruto binnenlands product (BBP) en de werkgelegenheid op het eiland wordt erkend. Het Actieplan 2024 richt zich op het thema ‘Behoud van Erfgoed, Cultuur, Natuur en Toerisme’. Het omvat strategieën om bezoekers op te leiden en te inspireren, gemeenschapsgericht toerisme uit te voeren, Bonaire opnieuw te positioneren als een toonaangevende duurzame reisbestemming, de markt te diversifiëren, toeristische uitgaven te verhogen, het juiste publiek aan te trekken en de dienstverlening te verbeteren.

Het plan markeert ook een verschuiving in de aanpak van TCB, van traditionele marketing naar geïntegreerd bestemming beheer en -marketing, met de nadruk op milieubescherming, cultureel erfgoed en het welzijn van de gemeenschap.

TCB-directeur Miles Mercera, zegt dat de organisatie haar doelen niet alleen kan bereiken, maar daarin wordt ondersteund door verschillende partners. “Het TCB-team is toegewijd aan de uitvoering van dit plan en het versterken van de positie van Bonaire op het gebied van duurzaam reizen”.

Actieplan

Het eerste exemplaar van het Actieplan 2024 werd overhandigd aan de Commissaris van Economische Zaken & Toerisme, Clark Abraham, en andere partners zoals de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA), STINAPA Bonaire en de Flamingo luchthaven.