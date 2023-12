Stinapa zoneringsplan voor een aangename bezoekerservaring in het LAC gebied

KRALENDIJK – Tijdens de Lac Bay Stakeholder Consultatie op 7 december 2023 presenteerde STINAPA een nieuw zoneringsplan voor het Lac-gebied. Het nieuwe zoneringsplan heeft als doel de natuur te beschermen, gebruikersconflicten te vermijden en veilig recreatief gebruik van de baai te bevorderen.

Het nieuwe zoneringsplan is gemakkelijk te begrijpen voor zowel bewoners als toeristen. Het verduidelijkt waar en hoe bezoekers veilig gebruik kunnen maken van de baai. Voorbeelden van gezoneerde activiteiten zijn windsurfen, kajakken en snorkelen. Aanbevelingen voor het nieuwe zoneringsplan werden opgesteld tijdens meerdere sessies met de input van verschillende belanghebbenden die actief zijn in het gebied. Deze belanghebbenden omvatten windsurfers, lokale vissers, touroperators en andere lokale bedrijven. Het nieuwe zoneringsplan gaat in 2025 van kracht. Feedback op het nieuwe zoneringsplan kan worden ontvangen tot 1 januari 2024 via info@stinapa.org of een digitaal feedbackformulier dat is geplaatst op de Facebook-pagina van STINAPA.

Sinds het eerste zoneringsplan werd opgesteld in 1999, is het gebruik van Lac Bay ingrijpend veranderd en een bijgewerkt zoneringsplan werd noodzakelijk om duurzaam gebruik van het gebied te faciliteren. Een van de conclusies uit de belanghebbendenbijeenkomsten was dat het oude zoneringsplan te complex was en geen ruimte bood voor sommige van de nieuwere watersporten die bezoekers willen genieten. Deelnemende belanghebbenden gaven STINAPA diepere inzichten in hun behoeften en perspectieven als bijdrage aan het nieuwe zoneringsplan. In het nieuwe, vereenvoudigde zoneringsplan zijn een commerciële zone, een ongerept natuurgebied, een zone voor varen en windsurfen, en een zone voor algemene recreatie opgenomen.

Zoningvideo Stinapa deel 1

Het doel is om ervoor te zorgen dat bezoekers van Lac de juiste zones gebruiken voor activiteiten zoals paddleboarden, zwemmen en windsurfen. Dit om risico’s op conflicten tussen gebruikers te verminderen, de natuur te beschermen en de veiligheid van bezoekers te waarborgen. Een spannende toevoeging aan de zone met mangroven is het advies van STINAPA om een gebied bij Pariba di Cai (achter Lac Cai) specifiek te creëren voor ‘low speed’ watersporten, waaronder stand-up paddleboarden. De mangrovekanalen kunnen nu ook worden verkend door paddleboarders.

Zoningvideo deel 2:

Het concept zoneringsplan werd goed ontvangen tijdens de laatste belanghebbendenconsultatie. STINAPA zal het zoneringsplan in januari 2024 afronden. Zoals vermeld door de marine parkmanager Judith Raming: “We zijn erg blij met het interesse en de betrokkenheid van de directe belanghebbenden bij de ontwikkeling van een nieuw zoneringsplan voor Lac. Dit betekent dat de zonering de huidige gebruiken weerspiegelt zoals voorgesteld door de directe belanghebbenden. We zijn ook zeer geïnteresseerd in de input van het grote publiek over hoe zij zich voorstellen dat dit ecologisch, economisch en cultureel belangrijke gebied duurzaam wordt gebruikt.” Het digitale feedbackformulier is toegankelijk via de volgende link: https://forms.gle/LJ9vm1EPsf33UkVG6. STINAPA kijkt ernaar uit om het nieuwe zoneringsplan af te ronden dat volledig van kracht zal worden in 2025 en het bezoeken van Lac Bay voor iedereen aangenamer zal maken.

Zonering video deel 3

STINAPA, als de gemachtigde beheerder van het Bonaire National Marine Park (BNMP), is ook belast met het beheer van Lac. Lac Bay is de grootste halfgesloten baai in het Nederlandse Caribisch gebied en het grootste gebied op Bonaire waar koraalriffen, zeegrasvelden en mangrovebossen samen voorkomen. Lac is een gebied binnen het BNMP dat speciaal wordt beschermd omdat het een aangewezen Ramsar-site en wetland van internationaal belang is. Het is ook van groot cultureel en historisch belang, een belangrijke broed- en kraamplaats voor verschillende soorten, een rustplaats voor vogels en een foerageergebied voor wereldwijd bedreigde zeeschildpadden.

Het herzoningplan van Lac maakt deel uit van het Lac Pa Semper RESEMBID-programma. Dit programma omvat initiatieven om de mariene biodiversiteit te verbeteren en duurzaam gebruik van ecologisch waardevolle gebieden te bevorderen. Voor meer informatie over dit project kunt u de website van STINAPA raadplegen.