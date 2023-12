Eilandsraad Bonaire met reces

KRALENDIJK – De Eilandsraad van Bonaire is tussen maandag 18 december tot en met vrijdag 5 januari 2024 met reces, wat inhoudt dat er gedurende deze periode geen vergaderingen zullen plaatsvinden.

In principe zullen er ook geen activiteiten zijn bij het Passangrahan. Tijdens het reces zullen de Eilandsraadsleden werkbezoeken afleggen en in gesprek blijven met organisaties en burgers.

Griffie

De griffie deelt ook nog enige praktische informatie over de wijze waarop contact kan worden opgenomen met de organisatie. Voor speciale uitnodigingen aan de raad of officiële informatie die naar alle raadsleden moet, kan contact opgenomen worden via het e-mailadres info@konsehoinsular.org. Voor alle informatie over vergaderingen, documenten en het vergaderschema kan de website www.konsehoinsular.org worden bezocht.