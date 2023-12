Baseball Week met sterren Kenley Jansen en Ozzie Albies op Bonaire

KRALENDIJK – Kenley Jansen en Ozzie Albies zijn vandaag voor de laatste dag op Bonaire voor de Baseball Week Bonaire 2023. De internationale honkballers geven vandaag voor de laatste keer een clinic om 17.00 uur op het Dudy Josephia Ballpark (AMAS).

Bonaire organiseert voor de tweede keer de Baseball Week. Van 17 tot en met 20 december konden kinderen meerdere clinics krijgen van onder meer Kenley Jansen en Ozzie Albies.

Jansen en Albies

Honkballer Kenley Jansen speelt bij de Boston Red Sox. De van Curaçaose afkomstige pitcher speelt in de Major League in Amerika. Ook Ozzie Albies is een bekende honkbalspeler die actief is op het hoogste niveau in Amerika. Albies komt net zoals Jansen van Curaçao en is een honkman bij de Atlanta Braves.

Kenley Jansen (links) en Ozzie Albies (rechts) geven baseball clinics op Bonaire

Motivatie voor kinderen

Volgens Bonaire baseball softball directeur Chynesca Cornelia zijn niet alleen Jansen en Albies naar Bonaire gekomen: ,,We hebben ook spelers die spelen in de Minor League van Aruba hier op Bonaire. Zij helpen lokale coaches om nog beter te worden. Het doel van de Bonaire Baseball Week 2023 is om kinderen te blijven motiveren om te sporten. Ook kunnen kinderen van het eiland hun grote helden van dichtbij mee maken”.

Om woensdag 17.00 uur is de laatste clinic georganiseerd door Kenley Jansen en Ozzie Albies. De clinic wordt georganiseerd op het Dudy Josephia Ballpark.