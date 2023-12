Vrouw slachtoffer van mishandeling, man met wapen opgepakt

KRALENDIJK – In de nacht van vrijdag 15 december heeft de politie van Bonaire twee arrestaties verricht. De eerste betrof een 29-jarige man die op de Kaya Caribe werd aangehouden wegens zware mishandeling. Hij had een vrouw met zijn vuist geslagen en verschillende eigendommen, waaronder een auto, vernield. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte verzette zich tijdens zijn aanhouding, waardoor de politie gedwongen was gepast geweld te gebruiken.

In een afzonderlijk incident rond 3:15 uur werd een 21-jarige man op de Kaya Grandi gearresteerd op verdenking van het overtreden van de Wapenwet BES. Een burger geklede politieagent, aanwezig bij een uitgaansgelegenheid, merkte op dat de man een kapmes bij zich droeg. Na benadering door de agent werd de verdachte aangehouden en het wapen in beslag genomen.