Stichting Hart voor Bonaire doneert hartdefibrillator (AED) aan Tera Barra

KRALENDIJK – Om de verdeling van AED locaties op het eiland te verbeteren, heeft de Stichting Hart voor Bonaire een AED (Automatische Externe Defibrillator) geschonken aan Tera Barra. Deze kwekerij is centraal gelegen halverwege Rincon en de buitenrand van Kralendijk aan de Kaminda Tras di Montana.

Stichting Tera Barra is opgericht om de planten en bomen diversiteit op Bonaire te bewaren en terug te brengen in oude staat.

Eigenaar Johan van Blerk:“ Wij zijn erg blij met deze schenking. Een AED is een duur apparaat en zou voor onze organisatie, die voornamelijk op vrijwilligers draait, een te grote investering zijn. Omdat wij ver buiten de gemeentegrenzen liggen is, in het geval van een hartstilstand, beschikbaarheid van een AED zeer belangrijk. Niet alleen voor ons personeel maar ook voor onze bezoekers en andere personen in onze omgeving”.

Gisi Lukkes, secretaris van Hart voor Bonaire, vult aan: ”Wij hebben een pakket samengesteld waarbij HvB aan stichtingen of vrijwilligersorganisaties een AED met training voor vier personen kan aanbieden. Afhankelijk van de draagkracht van deze organisaties wordt dit pakket geschonken of tegen nagenoeg kostprijs aangeboden. De trainingen staan onder professionele leiding van dokter Marianne Voesten, huisarts op Bonaire”.

Een gezonde leefstijl is belangrijk ter voorkoming van hart- en vaatziekten. Bewegen hoort daarbij. Ook voor 2024 zal HvB samen met onze partner Comcabon weer sportevenementen organiseren, aldus voorzitter Robert van Dongen.