Pas op voor Portugees Oorlogsschip langs Kust van Bonaire

STINAPA waarschuwt voor de kwalsoort Portugees Oorlogsschip welke langs de kust van Bonaire is gespot. Deze gevaarlijke kwallen komen dichter bij de kustlijnen door wind en seizoensveranderingen. Deze kwal vormen een risico voor strandgangers en zwemmers. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn en deze dieren, zelfs wanneer ze aangespoeld zijn, niet aan te raken.

Het Portugees Oorlogsschip is herkenbaar aan de doorzichtige roze/paarse tint en lijkt op een plastic zak gevuld met lucht. Bij het spotten van deze kwal is het aan te raden de zee te vermijden en anderen te waarschuwen. Hun tentakels, die tot wel 50 meter lang kunnen worden, zijn bijzonder gevaarlijk. Deze tentakels, die kleine vissen vangen en doden met hun gif, vormen ook een risico voor mensen. Hoewel een aanraking meestal niet dodelijk is voor mensen, kan het leiden tot ernstige pijn, blaarvorming, koorts, shock en ademhalingsproblemen. In zeldzame gevallen kan verstrikt raken in de tentakels leiden tot verlamming of zelfs verdrinking.

In het geval van een aanraking is het belangrijk om direct uit het water te gaan en professionele hulp te zoeken. Een product zoals “Sting No More” kan de pijn verlichten en warmte op de plek van de steek is aanbevolen. Ook als de kwal dood is of gestrand, kunnen de tentakels nog steeds irritatie veroorzaken.