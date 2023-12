Duitser Nico Prien coacht op Bonaire delegatie windsurfers

De Duitser Nico Prien heeft afgelopen week op Bonaire een delegatie windsurfers gecoacht. Prien die zelf professioneel windsurfer is, won afgelopen jaar vele internationale prijzen. Niet alleen kwam Prien voor het coachen, ook nam de populaire windsurfer hier een youtube video op.

Windsurfen is nog steeds immens populair op Bonaire. Niet alleen komen vele toeristen en lokale mensen de sport hier beoefenen, ook professionele surfers komen richting het eiland. Afgelopen week was de Duitser Nico Prien op Bonaire om lokale windsurfers te coachen.

De surfers kregen op Bonaire les van de Duitse Nico Prien

Prien laat in een reactie aan Bonaire.nu weten: ,,Ik was hier om surfers te coachen en om een youtube video te maken. Bonaire was voor mij een geweldige ervaring. Het is een windsurf paradijs. We hadden geluk met veel wind. Ik ben benieuwd wat mijn youtube volgers vinden van deze prachtige plek, wanneer ik ze meer gedetailleerd laat zien hoe het hier was. Of ik hier terug ga komen? Ja absoluut!”. Met 54.500 volgers is Prien één van de best gevolgde windsurfers ter wereld.