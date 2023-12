Brandweer Bonaire krijgt training over reanimatie honden

KRALENDIJK- Het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) – vestiging Bonaire – heeft een speciale introductietraining van trainer Norbert Tadema Damman van DogPartner Bonaire gehad.

De brandweer is er voor mens en dier. Bij een brand kan het zijn dat niet alleen de bewoners, maar ook een hond te veel rook heeft ingeademd. De brandweer kan indien nodig dan ook de hond proberen te reanimeren.

“In Caribisch Nederland zijn er veel honden. Bij een (woning)brand is de kans daarom groot dat er nog ook dieren in de woning zijn. Zeker honden. Zij verstoppen zich vaak als er brand is. Voor mensen kan een huisdier als een lid van het gezin zijn, zij willen er dan ook alles aan doen om het dier te redden. De brandweer kan daar een belangrijke rol in spelen en kan deze dieren zo nodig reanimeren. Vandaar ook deze introductietraining”, zegt Tadema.

Noodnummer

Voor een dier in nood kan daar ook via het nummer van de meldkamer 911 melding van worden gemaakt.