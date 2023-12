Alliantie onthult namen van Afrikaanse voorouders van Golden Rock plantage Sint-Eustatius

ORANJESTAD – De Sint-Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance heeft de namen, leeftijden, beroepen en religieuze overtuigingen van 96 voorouders onthuld die ooit verbonden waren aan de Golden Rock plantage op Sint-Eustatius.

Dit is onderdeel van het project Remember Statia: Tracing Our Origins dat de gemeenschap van Sint-Eustatius aanmoedigt om de Afrikaanse geschiedenis van het eiland zichtbaarder en persoonlijker te maken. De namen zijn te vinden in dit document.

De namen in het document zijn afkomstig uit de emancipatieregisters van Sint-Eustatius. Ze geven de naam, achternaam, leeftijd, geslacht, beroep en religie weer van de mensen van de Golden Rock plantage die in 1863 werden ‘vrijgemaakt’.

Voor Sint-Eustatius betrof dit in totaal 1.075 personen. De Sint-Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance meldt dat dit niet de namen zijn van de 69 voorouders van wie de overblijfselen in 2021 werden opgegraven.

Kenneth Cuvalay, projectleider voor Sint-Eustatius: “Het verkrijgen van de namen van onze voorouders uit archiefbronnen en deze bekend maken is belangrijk om het verhaal te veranderen. Onze voorouders waren niet alleen tot slaaf gemaakt, het waren mensen met een naam, een gezicht, een beroep, een verhaal. Ze kwamen uit verschillende landen van het continent Afrika, hadden kennis, waarden en tradities. Ze overleefden de misdaden en verschrikkingen van de Middenpassage; onze voorouders leven als het ware in ons.”

Gemarginaliseerde geschiedenis

Zwarte gemeenschappen zijn volgens Cuvalay lange tijd gemarginaliseerd en geïsoleerd geweest zonder de middelen om die voorouders adequaat te beschermen of te herdenken met het respect dat ze volgens de Alliance verdienen. “Het is tijd om dat te veranderen. We moeten hun verhaal vertellen; het verleden is nooit echt voorbij. Onze voorouders werden in 1863 ‘geëmancipeerd’, maar kregen geen land om op te leven en werden op geen enkele wijze gecompenseerd voor honderden jaren van misbruik, geweld en uitbuiting”, aldus Cuvalay.

Volgens de Alliance is het belangrijk dit te beseffen om de huidige situatie te begrijpen. “Sterker nog, Sint-Eustatius wordt nog steeds gekoloniseerd door Nederland en de Afrikaanse gemeenschap wordt nog steeds op andere manieren tot slaaf gemaakt, zoals sociaaleconomisch en door de vernietiging van ons historisch-cultureel erfgoed,” zegt Cuvalay. “Behoud is macht en in Sint-Eustatius is duidelijk wiens erfgoed wordt behouden. Het is niet ons erfgoed; het is dat van de koloniale machten.”