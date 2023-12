ABC Online Media en Extra Boneiru schrijven vaakst over mogelijke corruptie

KRALENDIJK – De nieuwmedia van ABC Online Media en Extra Bonaire hebben de afgelopen jaren het vaakst geschreven over mogelijke corruptie op de BES-eilanden en dan met name Bonaire.

Dat blijkt uit een door het bureau DSP opgestelde rapportage ‘Ambtelijk-bestuurlijke integriteit in Caribisch Nederland’. Als onderdeel van een zogenaamde media-analyse werd een online search gedaan naar artikelen die in de periode die door lokale media werden geschreven over corruptie of mogelijke corruptie.

Bonaire.nu en BES-Reporter, beide vallend onder de paraplu van ABC Online Media schreven in de periode tussen oktober 2010 en april 2023 respectievelijk 9 en 6 keer een artikel betrekking hebbend op mogelijke corruptie. Extra Boneiru schreef daar met 7 keer als tweede nieuwsmedium het vaakst over. Op de derde plek komt Caribisch Netwerk, met in totaal 6 artikelen.

Weinig aandacht

Het Antilliaans Dagblad en de nieuwssite Dossier Koninkrijksrelaties hadden de minste aandacht voor het onderwerp corruptie met ieder slechts twee artikelen.