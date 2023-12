Weerbericht voor Bonaire: Zon laat zich zien

De zon is deze week voor vele vakantiegangers die de kerst op Bonaire gaan vieren volop aanwezig. Met gemiddelden tussen de 25 en 31 graden Celcius is het prachtig strandweer. Net zoals afgelopen week blijven zon en regen elkaar afwisselen. De buien vallen lokaal.

Niet alleen is er veel zon en af en toe een bui. Ook blijft er bewolking in de lucht te zien zijn. De wind is in het begin van de week matig, maar zal vooral dinsdag en woensdag zwak zijn. Donderdag en vrijdag neemt deze weer aan tot windsnelheden van ongeveer zestien knopen.