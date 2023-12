Vacature Algemeen Directeur en Financieel Directeur Curaçao

ACU is een spaar- en krediet coöperatie die sinds 1962 is opgericht voor ambtenaren. Het unieke aan ACU is dat wij een coöperatie zijn in verenigingsverband. ACU heeft leden, en geen klanten. Eén van de belangrijkste principes van een coöperatie is dan ook om via samenwerking een financieel-economisch verschil te maken in het leven van onze leden.

In de tussentijd kunnen ook commerciële bedrijven verzoeken om zich aan te sluiten bij ACU en kunnen hun werknemers lid worden van ACU. Wij hebben inmiddels ongeveer 28.000 actieve leden en circa 110 werknemers in dienst. Als een financiële instelling die opereert op zowel Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden vallen wij onder de supervisie van respectievelijk de CBCS en de DNB en AFM.

ACU heeft de laatste jaren een sterke groei meegemaakt. Hiernaast zitten wij op dit moment tevens midden in een herstructureringstraject. De groei heeft de nodige veranderingen met zich meegebracht en dit geldt ook voor het herstructureringstraject.

Namens Algemene Spaar-en kreditcoorperatie is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functies van

Algemeen Directeur (AD)

Ben jij een visionair leider met een passie voor strategisch management? Zoek je een dynamische rol waarin je de koers van een organisatie kunt bepalen?

Dan is de functie Algemeen Directeur iets voor jou!

Als Algemeen Directeur maak je deel uit van de Directie en vervul je de hoogste functie binnen de organisatie. Je bent de belangrijkste schakel voor communicatie tussen en met de Raad, de Directie en stakeholders. Als Algemeen Directeur ben je het gezicht van ACU.

Je bent verantwoordelijk voor:

Het leiden van het bedrijf in lijn met de vastgestelde visie, strategisch plan, structuur, processen en procedures;

Het monitoren van de uitvoering van het strategisch beleid en het stimuleren van de bedrijfsgroei;

Onderhouden van open communicatie met stakeholders en vertegenwoordigen van de organisatie;

Leiden van structurele overlegmomenten met de Directie;

Verankeren en borgen van de identiteit van de organisatie;

Ontwikkelen, implementeren en bewaken van de kwaliteit van diensten en productportfolio’s;

Overzien van de afdelingen HR, Legal, Marketing, Product- en dienstenontwikkeling, en productportfolio;

Eindverantwoordelijkheid voor controleren en accorderen van budgetten en contracten;

Initiëren en coördineren van het opstellen van (beleids)plannen en doelen, en presenteren van de resultaten;

Richting geven aan inspanningen om het bedrijf te laten groeien en te versterken;

Bewaken van het functioneren van de Directie en coördineren van de jaarlijkse evaluatie;

Zenden van jaarstukken volgens reglementen naar de Raad, presenteren van bedrijfsresultaten aan de Algemene Ledenvergadering, en afleggen van verantwoording over het functioneren van de organisatie en de Directie.

Jouw profiel:

Afgeronde HBO of WO-opleiding op financieel- economisch of bedrijfskundig gebied;

Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare strategische Directeursfunctie in een middelgrote financiële instelling;

Kennis en vaardigheid op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven en de overheid;

Kennis van de relevante wet- en regelgeving en in het bijzonder van het coöperatieve wezen;

Inzicht in credit scoring;

Inzicht in de financieel-economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de organisatie;

Vaardigheid in het signaleren en implementeren van commerciële mogelijkheden;

Je bent besluitvaardig, stressbestendig en communicatief vaardig;

Je bent omgevings- en organisatiebewust;

Je bent mondeling en schriftelijk vaardig in het Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments.

Financieel Directeur (FD)

Ben jij een doortastende financiële strateeg met een bewezen track record in het leiden van organisatorische financiën? Heb je ervaring in het vormgeven van strategisch beleid en het onderhandelen over financiële kwesties?

Dan is de functie Financieel Directeur voor jou!

Als Financieel Directeur maak je deel uit van de Directie en bekleed je de hoogste verantwoordelijkheid op het gebied van de financiën binnen de organisatie. Dit omvat planning, budgettering, implementatie, risicobeheersing en het vastleggen van financiële gegevens. Daarnaast draag je als Financieel Directeur de verantwoordelijkheid voor de financiële onderhandelingen.

Je bent verantwoordelijk voor:

Het algehele financiële beleid en de financiële aangelegenheden van de coöperatie;

Het vertalen van het goedgekeurde strategisch beleid naar een begroting;

Het aansturen van de organisatie op financieel gebied, inclusief Treasury, Accounting, Risk Management en Compliance;

Het nauwgezet bijhouden van de boekhouding en het verstrekken van betrouwbare financiële rapportages;

Het beheren van gelden en geldstromen (Treasury) van de coöperatie en opstellen van financiële prognoses;

Het signaleren, in kaart brengen en mitigatie van externe en interne risico’s;

Het toetsen van het financieel beleid op korte, middellange en lange termijn aan strategische uitgangspunten;

Het beoordelen van financieel-economische, investerings- en financieringsvoornemens op budgettaire gevolgen en inpasbaarheid binnen de begroting, inclusief het bespreken van alternatieven binnen de Directie;

Het adviseren van de Raad over financiële en bedrijfsmatige meerjarenstrategie;

Het voorbereiden van besluitvorming op het gebied van investeringen;

Het toetsen van investerings- en acceptatiebeleid, voorzieningen en incasso op korte, middellange en lange termijn;

Het opstellen van de jaarrekening binnen de Directie.

Jouw profiel:

Afgeronde HBO of WO-opleiding op financieel- economisch of bedrijfskundig gebied;

Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare strategische Directeursfunctie in een middelgrote financiële instelling;

Kennis van acceptatieregels, MKB-leningen en MIS-rapportages bij een middelgrote of grote financieringsorganisatie;

Kennis van de relevante wet- en regelgeving en in het bijzonder van het coöperatieve wezen;

Kennis van en affiniteit met banksystemen;

Kennis van (internationale) verslaglegging;

Inzicht in de financieel-economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;

Inzicht in credit scoring en financiële ontwikkelingen;

Je bent besluitvaardig, stressbestendig en communicatief vaardig;

Je bent omgevings- en organisatiebewust;

Je bent mondeling en schriftelijk vaardig in het Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van ervaring en opleiding en zullen in onderling overleg overeengekomen worden. Een medische keuring, een antecedentenonderzoek en een assessment maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Interesse?

E-mail een sollicitatiebrief met CV uiterlijk 5 januari 2024 naar hrm@deloitte.cw ter attentie van Mw. P. Hageman, Consultant Deloitte Dutch Caribbean.

Voor meer informatie kunt naar www.acu.cw of e-mailen naar hrm@deloitte.cw.