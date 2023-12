Kaya Nikiboko Suit festival opnieuw gevierd

KRALENDIJK – Op zaterdag 16 december heeft, na een onderbreking van enkele jaren, opnieuw het Festival Kaya Sùit Nikiboko plaatsgevonden. Voor de activiteit werd de Kaya Nikiboko Suit afgesloten van de ronde bij de Kerk van Playa, tot de rotonde bij Van Den Tweel. Supermarket.

Gedeputeerde Nina Francees – Den Heyer sprak enkele woorden tot de aanwezigen, om de start van het festival af te trappen.

“Dank aan mevrouw Vilma en degenen die met deze activiteit zijn begonnen. Op deze manier komen families op straat samen, en stappen ze in de sfeer van de feestelijkheden aan het eind van het jaar. In een maand als deze, waarin mensen meer de straat opgaan, wil ik ook aandacht vragen voor het veilig uitgaan. Het is mooi dat mensen het initiatief nemen, zoals dit, het organiseren van een buurtfeest,” aldus Francees-Den Heyer.

Optredens

Gedurende de avond waren er diverse optredens, waaronder die door een brassband en de Majorettes.