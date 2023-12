Feestelijke heropening van Dushi Store brengt nieuw Caribbean Lifestyle assortiment |Advertentie

Zaterdag 2 december 2023, Kralendijk Bonaire

Get ready for a tropical treat! Dushi Store gooit de deuren open na een intensieve make-over en nodigt iedereen uit om het nieuwe Caribbean Lifestyle assortiment te komen ontdekken op Kaya Grandi 6, in het centrum.

We hebben niet alleen de winkel een frisse uitstraling gegeven, maar ook het assortiment vernieuwd met de coolste Caribbean lifestyle essentials. Dushi Store wordt dé go-to voor stijlvolle must-haves van merken zoals Adidas, Birkenstock, Sandcloud, Salty Cali, Corkcicle en nog veel meer! Van funky sieraden en trendy kleding tot comfortabele schoenen en slippers.

Swing by van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur en volg ons op Facebook voor de laatste updates. Dushi Store is er helemaal klaar voor om jou te verwelkomen in de vernieuwde shop.

Nos ta warda bo!

+599 717 3911

