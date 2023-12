Bonaire.nu op uitnodiging bij Senang | Advertorial

Sinds eind 2021 huisvest Delfins Beach Resort het restaurant Senang op het terrein. Dit restaurant laat zich inspireren door de Oriënt, wat duidelijk terug te zien is in zowel de menukaart als de bijzondere inrichting van het restaurant; je waant je echt even in het Oosten.

De afgelopen periode heeft het team van Senang hard gewerkt om de menukaart aan te passen aan de behoeftes van een bredere doelgroep. Door de verscheidenheid aan gerechten heeft het restaurant voor iedereen wat lekkers te bieden. Daarbij is een goede prijs-kwaliteitverhouding gegarandeerd. Bonaire.nu kreeg de kans om kennis te maken met het Oosten en te proeven van verschillende kleine gerechten en de diverse smaken uit de oosterse keuken die samenkomen op de menukaart. De vernieuwde kaart is vanaf heden beschikbaar.

Wat behouden is op het menu, is het kenmerkende gerecht van Senang: de Senang tafel. Hierbij worden 9 gerechten geserveerd, geïnspireerd door de hele Oriënt. Naast deze culinaire ervaring biedt het restaurant ook de meer beperkte versie van de Senang tafel. Deze omvat 6 gerechten. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er ook heerlijke opties zoals sushi en Oriëntaalse snacks!

Na een warm welkom van onze tafeldame werden we naar onze zitplaats begeleid, een mooie plek centraal gelegen in het restaurant. Erg sfeervol!

We kozen voor een smakelijk Tsing Tao biertje en een glas cava. Het was leuk om te zien dat ze hun eigen merk bruisende wijn aanbieden.

Toen we naar het menu keken, zagen de Oriëntaalse hapjes er heerlijk uit. We besloten te kiezen voor verschillende smaken: Satay babi, bereid met varkensvlees, soja en korianderzaad, Dimsum chicken met sriracha en soja, Tempura seaweed, met knapperige nori, lokale vis en wasabi en tot slot Shrimp-prawn cracker met boemboe, limoen en lente-ui aangeboden. Genoten! De laatste was onze favoriet.

Na de voorgerechtjes kozen we voor de Senang tafel als hoofdgerecht, waarbij 6 gerechten rondom rijst werden geserveerd. Een unieke diversiteit aan smaken en gerechten. We vonden het heel leuk om te kunnen genieten van goed Oosters eten op het eiland.

Last but not least, op aanraden van onze tafeldame gingen wij voor de Baklava: pistache-witte chocolademousse, noten en rozenwater-ijs. Ontzettend luchtig, maar zeer rijk aan smaak. Een mooie afsluiter van een fijne avond uit op deze sfeervolle plek, die vraagt om herhaling!

