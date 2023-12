Vormingstraject bij Fundashon Forma afgerond met certificaatuitreiking

KRALENDIJK- Op donderdag 30 november hebben 29 deelnemers hun trainingen ‘Klantvriendelijkheid en Klantgerichtheid’ en ‘Sociale Vaardigheden’ succesvol afgerond tijdens een ceremonie.

In samenwerking met Fundashon FORMA, gestart in augustus 2022, werden de cursussen in het Papiaments gegeven.

Gedeputeerde Clark Abraham benadrukt het belang van deze trainingen voor de ontwikkeling van de toerismesector en de lokale gemeenschap. Trainers Gianetta Ignecia en Milizaira Felipa van hun kant zijn trots op de groei van de deelnemers. De ceremonie omvatte de uitreiking van certificaten, waarbij gedeputeerde Nina den Heyer het succes van de samenwerking benadrukte, gefinancierd door het OLB.