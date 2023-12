Karateka’s pakken medailles in Curaçao en Brazilië

Een groep karateka’s is terug gekeerd van een trip naar Curaçao en Brazilië. Onder leiding van Sensei Peter Silberie en Desiree Silberie reisde de groep naar Curaçao, om aldaar deel te nemen aan de 33ste bestaan van de karate school Kyokusinkai Buena Vista. Later gingen een aantal ook nog door naar Brazilië voor de Pan Amerikaanse kampioenschappen WAKO

Het toernooi op Curaçao begon begin december in het gebouw van de SDK. Bonaire met was met zeven deelnemers aanwezig. Verdienstelijk, er werd namelijk vier keer goud, één keer zilver en één keer brons veroverd. Everon Vrutaal, Esther de Jesus, Diego Salazar en Jeronio Lont pakten een gouden medaille. Zilver was er voor Lovesssa Soechit. Thuersten Winklaar won brons.

Succes in Brazilië

Een paar dagen later ging een gedeelte van de groep onder leiding van sensei Peter Silberie verder door naar Foz do Iguacu in Brazilië on daar deel te nemen aan de Pan Amerikaanse kampioenschappen WAKO. Een groot evenement met veel deelnemers. Tijdens het evenement waren er verschillende onderdelen waar de deelnemers aan mee konden doen. Dit waren K1 kickboksen, Low kick, Light kick, Full contact en point fighting.

Ook in Brazilië pakte Bonaire verschillende medailles. DavidLee Winklaar werd tweede in de K1 kickboksen. Thuersten Winklaar pakte hier brons. Everon Vrutaal veroverde brons met pointfighting.

Silberie die mee ging naar Curacao en Brazilie ziet positieve vorderingen: ,,Dit is het nog maar het begin. Volgend jaar gaan we met de vechtsporters uit Bonaire naar nog meer evenementen”.