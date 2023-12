Bij integriteitsschendingen Caribisch Nederland nauwelijks sprake van echt strafbare feiten

KRALENDIJK/DEN HAAG- In Caribisch Nederland doen zich nauwelijks zaken voor van ernstige aard, als het gaat om vermoedens van corruptie. Het overgrote deel van mogelijke integriteitsschendingen kan worden omschreven als ‘petty crime’, zo concluderen de onderzoekers van de DSP groep, die een onderzoek uitvoerden naar integriteitsschendingen op Bonaire, St. Eustatius en Saba.

“Worden de beschreven fenomenen afgezet tegen de literatuur over corruptie en ambtelijk-bestuurlijke integriteitsschendingen, dan moet worden geconcludeerd dat in Caribisch Nederland grand corruption niet wordt gesignaleerd”.

De onderzoekers geven aan dat er wel sprake kan zijn van unilaterale relatie tussen een ambtsdrager en een derde waarin op illegale wijze (financiële) gunsten worden uitgeruild. Dan gaat het volgens de onderzoekers om zaken die in de literatuur wordt aangeduid met de term petty crime.

Schemergebied

De onderzoekers concluderen dat ook die voorbeelden schaars zijn. “Wat resteert zijn gedragingen die zich in het schemergebied bevinden tussen politieke patronage, sociale omkoping en netwerkcorruptie. Hoewel daarbij naar Europees-Nederlandse norm sprake is van een onwenselijke situatie, is in de meeste gevallen echter niet sprake van een strafbaar feit in de directe betekenis van het woord”.

Problematiek vooral op Bonaire

Tussen de BES-eilanden bestaan belangrijke verschillen: de problematiek wordt vooral gesignaleerd op Bonaire en in mindere mate op St. Eustatius. Op Saba waren weinig signalen van integriteitsschendingen die vallen binnen de werkdefinitie van dit onderzoek.