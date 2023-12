Vacature Project Manager Maintenance & Engineering | Vacature Manager Accounts

Curaçao Ports Authority N.V. (CPA) beheert sinds 1981 alle havens van Curaçao. Haar verantwoordelijkheden omvatten onder meer het zorgen voor veiligheid en beveiliging, toegangscoördinatie, havenonderhoud en -ontwikkeling en het beheer van de Emmabrug en Ferries. Ten behoeve van CPA is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

Vacature Project Manager Maintenance & Engineering

De functie

Als Project Manager Maintenance & Engineering bent u eindverantwoordelijk voor de planning, uitvoering en aansturing van grote investeringen, projecten en projectmatig onderhoud inzake de assets van CPA. Ook levert u een bijdrage aan de beleidsontwikkeling voor de afdeling en bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, en de afstemming, implementatie en advisering aan de directie. Tevens adviseert en ondersteunt u de directie bij besluitvorming over technische en financiële aangelegenheden van nieuwe projecten en inventariseert en identificeert investeringsmogelijkheden voor CPA en draagt project ideeën voor aan de Chief Operations Officer. Tot slot levert u een algemene bijdrage aan de organisatiedoelstelling.

Uw profiel

U beschikt over een HBO+ opleiding richting civiele techniek en u heeft minstens 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en ervaring met projectmanagement. U heeft brede of gespecialiseerde technische kennis van civiele techniek en bouwkunde en u heeft inzicht in werktuigbouwkundige en elektrische technische zaken. U heeft kennis van en vaardigheden in het ontwikkelen van technische onderhoudsplannen, analyses, rapportages en adviezen. U heeft kennis van de missie en visie, diensten en producten van CPA en u beschikt over management, leidinggevende, analytische, advies- en probleemoplossende vaardigheden. U heeft een commerciële instelling en bent vaardig in het plannen en organiseren. U bent klantgericht en professioneel en strevend naar kwaliteit. U bent integer, proactief, een team player en beschikt over sociale vaardigheden. Verder beschikt u over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Papiamentu, Nederlands en Engels.

Manager Accounts

De functie

Als Manager Accounts bent u verantwoordelijk voor de werving van nieuwe klanten, accountmanagement en relatie beheer van bestaande klanten, vastgoedontwikkeling en contract management. U bent verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, -implementatie en advisering op commercieel gebied waaronder relatiemanagement en accountmanagement. U draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van projecten en plannen en bijbehorende acties op het gebied van vastgoed en u bent verantwoordelijk voor het beheer van de geëxploiteerde en te exploiteren eigendommen, gebouwen en terreinen. U zoekt continu naar potentiële afnemers, naar langdurige samenwerking en duurzame contracten met klanten en gebruikers en naar nieuwe exploitatiemogelijkheden. Tevens voert u accountmanagement activiteiten uit inzake het klantenportfolio en fungeert u als aanspreekpunt. Tot slot levert u een algemene bijdrage aan de organisatiedoelstelling.

Uw profiel

U beschikt over een HBO+/WO opleiding bij voorkeur in een commerciële en/of juridische richting en u heeft 5 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie. U heeft brede of gespecialiseerde kennis op het gebied van accountmanagement, relatiebeheer en/of vastgoedontwikkeling. U heeft kennis van de missie en visie, diensten en producten van CPA. U heeft kennis van en vaardigheid in het ontwikkelen van (beleids-)plannen en adviezen. U heeft leidinggevende, analytische, advies- en probleemoplossende vaardigheden en u bent vaardig in het plannen en organiseren. U heeft een commerciële instelling en vaardigheden en u bent vaardig in het presenteren en overtuigen van innovatieve ideeën. U bent integer en beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden. U bent klantgericht en professioneel en strevend naar kwaliteit. Verder beschikt u over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Papiamentu, Nederlands en Engels.

Het aanbod

Onze klant biedt een uitdagende functie met een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket in een dynamische omgeving.

Procedure

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Tahely Martis van Deloitte Dutch Caribbean via hrm@deloitte.cw of +5999 433 3391. U kunt uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 8 januari 2024 e-mailen naar hrm@deloitte.cw. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment, een referentieonderzoek, en een veiligheidsonderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.