Vacature Huishoudelijk Medewerker

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire is een naschoolse jeugdontwikkelingscentrum gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar en heeft als doel de jeugd van Bonaire, ongeacht ras, godsdienst, nationaliteit, huidskleur of sociaal financiële positie te helpen zich te ontwikkelen tot voorbeeldige volwassenen.

Per 1 februari 2024 zijn wij op zoek naar: een Huishoudelijk medewerker 30 uren per week.

Functie beschrijving:

Als huishoudelijk medewerker verricht je schoonmaakwerkzaamheden in alle ruimtes van de instelling, licht huishoudelijke taken binnen de verschillende algemene ruimtes, verzamelt afval en vuil en draagt zorg voor de afvoer van het afval en vuil. Je zorgt ook ervoor dat de keuken en kantine voldoen aan de hygiënenormen.

Specifieke functiekenmerken:

Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden volgens vastgestelde procedures;

Stofzuigen, dweilen, afstoffen en reinigen van meubels en apparatuur;

Toiletten en sanitair schoonmaken en desinfecteren;

Verzorgen van periodieke schoonmaakwerkzaamheden zoals het wassen van ramen en vloeren;

Signaleren van eventuele defecten of gebreken in de ruimtes en deze rapporteren aan de leidinggevende;

Onderhouden van keukenhygiëne en -veiligheid volgens de geldende normen.

Wat wij zoeken:

Ervaring als huishoudelijk medewerker;

Zelfstandig in het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden;

Verantwoordelijkheidsgevoel;

Flexibel;

Kunnen samenwerken in teamverband;

Betrouwbaar;

Kennis van de richtlijnen ten aanzien van netheid en hygiëne.

Voor de vacature geldt dat een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd dient te worden. Uw sollicitatiebrief met CV en referenties richt u per e-mail aan Michel Nicolaas (general manager), met als onderwerp: Huishoudelijk medewerker. E-mailadres: generalmanager@jongbonaire.org

Sluitingsdatum voor de vacature: 12 januari 2024.