Cybercrimeteam Bonaire waarschuwt voor groeiend ‘Sextortion’-probleem

KRALENDIJK – Het Korps Politie Caribisch Nederland rapporteert een stijging in het aantal ‘Sextortion’-gevallen, waarbij afpersers slachtoffers chanteren met seksueel getinte beelden. ‘Sextortion’ betreft de afpersing met naaktfoto’s of -video’s van het slachtoffer, soms door manipulatie van webcambeelden. De daders eisen vaak geld of meer expliciete beelden.

Deze vorm van cybercriminaliteit neemt toe en baart zorgen. Slachtoffers worden vaak gechanteerd met gestolen foto’s en video’s, verkregen via sociale media, e-mailhacks, het overnemen van webcams of diefstal van apparatuur. Het is belangrijk dat slachtoffers aangifte doen bij de politie.

Bij een confrontatie met ‘Sextortion’ wordt geadviseerd niet op bedreigingen in te gaan, omdat toegeven aan eisen vaak leidt tot verdere chantage. Het verzamelen van bewijsmateriaal, zoals screenshots van berichten en online geplaatste content, is cruciaal. Slachtoffers moeten ook de betreffende persoon blokkeren en hun online aanwezigheid controleren. Bij het vinden van persoonlijke beelden op websites, is het belangrijk snel actie te ondernemen door contact op te nemen met de sitebeheerders.

Om ‘Sextortion’ te voorkomen, wordt geadviseerd persoonlijke informatie online te minimaliseren, privacy-instellingen op sociale media aan te scherpen, een alias te gebruiken op dating- en profielsites, en geen vriend- of volgverzoeken van onbekenden te accepteren. Daarnaast is het belangrijk om voorzichtig te zijn met het klikken op links of het openen van bestanden van onbekende afzenders en duidelijk persoonlijke grenzen aan te geven.

Voor meer informatie of hulp kan men contact opnemen met het cybercrime team van de politie via cybercrime@politiecn.com of bellen naar 715 8000.