Aanstelling gezaghebbers Bonaire en Sint-Eustatius laat wel erg lang op zich wachten

KRALENDIJK/DEN HAAG- De beslissing over de aanstelling van een nieuwe gezaghebber op Bonaire en Sint-Eustatius laat inmiddels wel heel lang op zich wachten. Hoewel namen van de beoogde kandidaten al maanden rondzingen, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk aangelegenheden (BZK) tot nog toe nagelaten om ook een knoop door te hakken, dan wel die wereldkundig te maken.

De advertenties voor beide gezaghebbers werd al op 26 juni opengesteld. Kandidaten moesten vóór 24 juli hun sollicitaties insturen. Medio augustus is in elk geval de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) gehoord over de kandidaten en voorkeuren voor een aanstelling.

Sindsdien zijn er geen mededelingen meer gedaan over de voortgang van de procedure. Voor Sint-Eustatius geldt volgens welingelichte bronnen dat de kandidaten zelf ook nog in onzekerheid verkeren over het proces. Het proces loopt inmiddels al meer dan zes maanden.

Voor Bonaire zou er inmiddels een knoop zijn doorgehakt over kandidaat welke de voorkeur geniet van partijen, maar worden over die keuze of de voorgenomen benoeming door het BZK nog geen mededelingen gedaan.

Nietszeggend

Bonaire.nu stelde op woensdag via de communicatieafdeling van RCN een vraag aan BZK over de datum waarop de benoeming van een nieuwe burgervader verwacht kan worden. “Zodra de benoeming rond is, zal dit vanuit Den Haag worden gecommuniceerd”, luidt het nietszeggende antwoord.