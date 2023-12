Politie Bonaire blijft actief met controleren van autopapieren

KRALENDIJK – Het was gisteren een drukke aangelegenheid in één van de whatsapp groepen waarin politiecontroles worden gedeeld. De politie van Bonaire controleerde met een busje gisteren bij: New Wei Taai, Bonanza, restaurant Het Consulaat, de Winefactory, Papa Smurf en op de Kaya Grandi. Niet op hetzelfde tijdstip. Met een busje rijden de controleurs van locatie naar locatie.

Het lijkt een nieuwe strategie van de politie te zijn geworden. Met een busje rijden zij naar een locatie. Een agent staat bij de weg en pikt willekeurig auto’s uit. Bestuurders moeten dan aan de aspirant-agenten verzekeringspapieren en rijbewijs laten zien. Zijn die niet in orde, dan volgt een boete. Mochten de automobilisten geen gordel dragen of aan het bellen zijn, dan krijgen zij nog een prent.

Opleiden van aspirant-agenten

Volgens één van de agenten ter plaatse gaat het om het opleiden van de aspiranten:”We controleren inderdaad op die gegevens. Is het niet in orde, dan volgt een boete. Het klopt inderdaad dat we veel bewegen naar verschillende locaties. Dit moet ook wel, anders nemen weggebruikers ons niet serieus.”

Een app zoals flitsmeister of het radionieuws met het geven van controles, bestaat niet op Bonaire. Op het eiland zijn wel verschillende whatsapp groepen actief. In deze groepen waarschuwen automobilisten elkaar voor controles die worden uitgevoerd door de politie. Na een dag vol controles, stromen de aanmeldingen van nieuwe deelnemers in deze whatsapp groepen dan ook vaak binnen.

Bijzondere keuzes

Opvallend blijft wel dat de politie veel focus houdt op het controleren van autopapieren, gordels en een geldig rijbewijs. Af en toe zijn alcoholcontroles nu wel zichtbaar. Of het echt helpt, is de vraag. Vaak gaan auto’s nog steeds ’s nachts slingerend over de Bonairiaanse wegen. Quad’s die op twee wielen door straten rijden of geluidsoverlast geven, lijken tot op heden nog steeds zonder al te veel problemen dit te blijven doen. Meerdere bouwvakkers of toeristen die achter in een pick-up zitten, worden ook nauwelijks beboet. Ook motoren die met wheelies het verkeer soms onnodige gevaarlijke situaties geven, worden nog niet aangepakt.