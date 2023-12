Akkoord BES-eilanden en Van Huffelen over politieke werkconferentie WolBES en FINBES

KRALENDIJK – De fractievoorzitters in de Eilandsraad van Bonaire, vergezeld door de Eilandgriffier, hebben vrijdag 8 december 2023 een 4-daags werkbezoek aan Den Haag afgerond.

Het werkbezoek stond onder meer in het teken van de deelname door Bonaire aan de jaarlijkse Koninkrijksconferentie in Nieuwspoort. Een belangrijk onderwerp van de conferentie dit jaar zijn de ambtelijke en bestuurlijke onderhandelingen over de toekomst van de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet Financiën Openbare Lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (FinBES).

De WolBES en FinBES zijn het wettelijk resultaat van de onderhandelingen rondom 2010 en regelen de huidige staatkundige, bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Bonaire en het Rijk. Staatsecretaris Alexandra Van Huffelen wil het parlement een serie wijzigingen in deze wetten voorstellen. Bonaire heeft inmiddels nadrukkelijk te kennen gegeven betrokken te willen worden bij de inhoud en vormgeving van deze wijzigingen.

Ook Sint-Eustatius en Saba hebben aangegeven beter betrokken te willen worden in de voorbereiding, voordat de wetsvoorstellen naar het parlement gaan. Een wijziging van de grondwet of een staatsrechtelijke wijziging van de fundamentele verhoudingen tussen de Eilanden en het Rijk worden nadrukkelijk niet voorzien.

Akkoord

Hoewel data en locaties nog moeten worden bepaald zijn nu wel afspraken gemaakt over het houden van een werkconferentie in begin van het nieuwe jaar. Hieraan zal worden deelgenomen door onder meer vertegenwoordigers van het Rijk, bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de eilandsraden en bestuurscolleges.