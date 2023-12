Nieuw toezicht op geluidsnormen luchthavens Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Vanaf 1 november 2023 voert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezicht uit op de naleving van geluidsnormen bij de luchthavens van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Deze maatregel is bedoeld om overmatige geluidsbelasting door opstijgende en landende vliegtuigen te beperken. Er is een maximale grenswaarde van 56 decibels (A) Lden vastgesteld voor de geluidszones rondom deze luchthavens.

Om de naleving van deze nieuwe regels te waarborgen, dienen de luchthavens elk kwartaal een gedetailleerde geluidsrapportage te overleggen aan de ILT. Deze rapportages zullen de geluidsbelasting controleren en ervoor zorgen dat deze binnen de gestelde grenzen blijft. Dit is in lijn met de Regeling geluidsbelasting luchtvaartterreinen BES, die een specifieke rekenmethode voorschrijft voor het berekenen van de geluidsbelasting.

De luchthavens zijn uitgerust met een berekeningssysteem, verstrekt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om de geluidsbelasting nauwkeurig te kunnen monitoren. De ILT zal naast de geluidsniveaus ook toezien op een correcte invoer van gegevens in het havenregister.

Wettelijk kader

De juridische basis voor deze regelgeving is vastgelegd in de Luchtvaartwet BES en diverse aanwijzingsregelingen voor elk luchtvaartterrein. De precieze ligging van de geluidszones is vastgesteld op kaarten in deze aanwijzingsregelingen.

Inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kunnen, met klachten over geluidsoverlast door vliegtuigen, terecht bij de ILT.