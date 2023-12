Weerbericht voor Bonaire: Regen houdt aan

KRALENDIJK – Afgelopen weekend had Bonaire te maken met veel buien, bewolking en af en toe op een aantal plaatsen onweer. Komende dagen zal het slechte weer aanhouden, waarbij regen zal blijven vallen.

De minimumtemperatuur op maandag is 26 graden Celsius. De maximumtemperatuur is 32 graden. In de loop van de week zullen die temperaturen iets stijgen. Op maandag en dinsdag is de verwachting dat Bonaire nog veel buien krijgt. Deze buien zullen de rest van de week blijven vallen, maar zullen wel minder worden.

De wind is komende week krachtig (Windkracht 5 a 6 Beaufort) en zal pas op vrijdag licht afnemen.