Bonairiaanse scholieren keren terug van Consude Spelen 2023

De Consude Spelen 2023 zijn afgelopen weekend geëindigd. Bonairiaanse deelname was er op het onderdeel zaalvoetbal, zwemmen, atletiek en judo. De Consude Spelen zijn voor atleten die tussen de twaalf en veertien jaar oud zijn. Dit jaar werd het evenement georganiseerd in het Chileense Santiago.

Landen die meededen aan de Consude Spelen zijn Chili, Bolivia, Argentinië, Brazilië, Suriname, Peru, Paraguay, Colombia, Uruguay en Bonaire. Namens Bonaire deden er vier atleten mee op het onderdeel atletiek. Zij deden mee aan het onderdeel 80 en 150 meter sprint.

Rovienska Vis was voor Bonaire de best presterende sportster. Zij miste nipt de finale op de 80 meter sprint op een verschil van 0,01 seconde. De sporters hebben door de deelname in Santiago internationale ervaring kunnen op doen.

El Consejo Sudamericano del Deporte (Consude) wordt elk jaar in een ander land georganiseerd en staat bekend om het bevorderen van sportiviteit, vriendschap en culturele uitwisseling tussen de deelnemende landen.