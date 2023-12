Benefietavond voor goed doel ontspoort in communicatiechaos en beschuldigingen

KRALENDIJK – Een goedbedoelde benefietavond, georganiseerd door de eigenaren van MAS Real Estate, is uitgelopen op een hevig conflict met de Donkey Sanctuary Bonaire. De avond, die bedoeld was om geld in te zamelen voor zowel de Donkey Sanctuary als de Voedselbank Bonaire, is verstrikt geraakt in een web van miscommunicatie en onderlinge beschuldigingen, waarbij beide partijen een ander perspectief op de gebeurtenissen lijken te hebben.

Het evenement, dat in augustus plaatsvond, heeft volgens Marina Melis van de Donkey Sanctuary niet geleid tot de beloofde donaties. “Er is een groot bedrag opgehaald tijdens de veiling, maar wij hebben na vier maanden nog steeds niets ontvangen,” zegt Melis in een ingezonden stuk op Bonaire.nu. “We voelen ons bedrogen, vooral omdat mensen nu ons park bezoeken met claims over geadopteerde ezels waar wij niets vanaf weten.”

Aan de andere kant beweert MAS Real Estate dat de vertraagde uitbetaling te wijten is aan het niet nakomen van betalingen door sommige veilingdeelnemers. “We hebben een prachtig bedrag opgehaald, maar kunnen dit nog niet volledig uitkeren vanwege onbetaalde kavels,” verklaren Sven en Marjolijn van MAS Real Estate. “Door de lastercampagne van Melis zijn we nu genoodzaakt het gehele bedrag aan de Voedselbank te doneren.”

Deze wederzijdse beschuldigingen en het niet beschikbaar stellen van de fondsen hebben een negatief effect op beide doelen. Het is misleidend voor de donateurs, die ervan uitgingen dat hun bijdragen aan beide goede doelen ten goede zouden komen. Het lijkt erop dat een gebrek aan duidelijke communicatie tussen MAS Real Estate en de Donkey Sanctuary aan de basis ligt van dit conflict.

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat beide partijen met elkaar om de tafel gaan zitten. Dit zou kunnen helpen om misverstanden uit de weg te ruimen en een weg te vinden om zowel de ezels van de Donkey Sanctuary als de Voedselbank Bonaire de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Voor nu blijven de goede doelen en hun begunstigden in onzekerheid hangen, wachtend op een oplossing voor deze ongelukkige impasse.