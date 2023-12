Aantal passagiers Flamingo Luchthaven Bonaire laat gemend beeld zien

KRALENDIJK – Het aantal vliegtuigpassagiers op Bonaire International Airport (BIA) laat in 2023 een gemengd beeld zien. Dat blijkt uit informatie van luchthavendirecteur Maarten van der Scheer in een presentatie gedurende de persconferentie van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) die op woensdag werd gehouden.

Daar waar met name het aantal passagiers uit de regio stevig stijgt, blijft vooral het aantal passagiers uit Europa achter bij een jaar eerder. De Amerikaanse markt is tot zover stabiel, maar hier wordt in de komende maanden wel flinke groei verwacht.

“Flamingo Airport heeft in 2023 een bescheiden groei doorgemaakt, met enkele grote verschuivingen tussen segmenten. Na een grote stijging in aantallen in 2022 rationaliseerde de Nederlandse markt in 2023 met minder capaciteit”, aldus Van der Scheer. TUI bracht het aantal vluchten terug, terwijl de KLM de Boeing 777 inwisselde voor de veel kleinere Airbus A330. Dat scheelt per vlucht al snel 100 stoelen, terwijl de beschikbare stoelen daarnaast ook nog eens worden gedeeld met Aruba, omdat het gaat om zogenaamde driehoek vluchten.

De luchthaven is positief over de recente uitbreiding van het aantal vluchten van het Amerikaanse United en de start van vluchten van het Canadese Westjet, dat vanaf 12 december een wekelijkse vlucht uitvoert tussen de Pearson luchthaven van Toronto en Bonaire.

Eilanden

Het luchtverkeer tussen de eilanden heeft een grote stijging gezien als gevolg van extra vluchten van carriers Divi Divi en EZAir en de start van Winair-vluchten naar Curaçao en Sint Maarten. Hoewel er ook nieuwe vluchten van JetAir werden verwacht, zijn deze -in tegenstelling tot eerdere berichten- nog niet van start gegaan.

Al met al verwacht Flamingo Airport het jaar af te sluiten met 435.000 tot 440.000 passagiers, hetgeen een lichte stijging zou betekenen ten opzichte van een jaar eerder.

Faciliteiten

Volgens Van der Scheer blijft de Flamingo Luchthaven werken aan de verdere verbetering van de eigen infrastructuur. “Ondertussen blijven we onze faciliteiten upgraden door bijvoorbeeld de nieuwe transportband in de aankomsthal af te maken en een luifel te bouwen voor aankomende passagiers.” Andere hoogtepunten uit het afgelopen jaar waren de ingebruikname van de zogenaamde ambulift voor rolstoel gebonden passagiers en een faciliteit voor het voorbewerken van afvalwater uit vliegtuigen.