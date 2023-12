Zaterdagvlucht TUI naar Bonaire komt vanwege technisch probleem pas morgen aan

AMSTERDAM – TUI-vlucht OR 395 uit Amsterdam komt pas morgen aan op Bonaire. De Dreamliner had een technisch mankement waardoor het later vertrok. Tijdens het taxiën ging het mis en moest het toestel terug naar de gate. Uiteindelijk vertrok de vlucht niet op de geplande tijd van 13.05 uur, maar rond de klok van 18.00 uur, een vertraging van vijf uur.

Aan boord zitten 297 passagiers van wie 132 met eindbestemming Bonaire. TUI besloot om niet de tussenstop op Bonaire te maken, maar naar Curaçao te vliegen in verband met de verplichte rusttijden van de crew en het feit dat Flamingo Airport niet open is in de nachtelijke uren.

De 165 passagiers met bestemming Curaçao kunnen vanavond om 23.00 uur gewoon uitstappen op Hato, de 132 passagiers voor Bonaire worden ondergebracht in hotels in Willemstad.

Passagiers die vanmiddag om 17.30 uur van Curaçao naar Amsterdam zouden vliegen, vertrekken pas morgen 12.30 uur en vliegen dan eerst naar Bonaire. Ook zij worden op Curaçao ondergebracht in hotels als dat nodig is.

Vijf uur

Passagiers aan boord van de Dreamliner zeggen dat zij bijna vijf uur aan de grond hebben gestaan vanwege problemen met (een van de) de deuren van het toestel. Daarna moest opnieuw getankt worden. Maar TUI doet geen mededelingen over de aard van de technische storing.

Het toestel vliegt overigens niet zijn normale route over Engeland met oversteek naar de Caribische eilanden. In plaats daarvan vliegt het richting IJsland en over Groenland langs de oostkust van de Verenigde Staten naar Curaçao. Of deze afwijkende route te maken heeft met de technische storing is niet bekend. Eerder deze week vloog een toestel van TUI ook al een afwijkende route vanwege het weer op de Atlantsche Oceaan, aldus een woordvoerder van de maatschappij.