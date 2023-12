Vacature Financieel Administratief Medewerker

Bonlab zoekt financieel-administratief talent! Werk je nauwkeurig en effectief? Houd je van een dynamische werkomgeving? Wil je toegevoegde waarde leveren aan de publieke gezondheid op Bonaire? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zoeken wij?

Een financiële medewerker met een afgeronde MBO4 opleiding en 1 tot 3 jaar relevante werkervaring.

Je bent verantwoordelijk voor het beheren en uitvoeren van de financiële administratie. Een greep uit je werkzaamheden: De contacten met debiteuren en crediteuren Facturen opstellen Subadministraties beheren Voorraadbeheer bewaken

Je draagt met jouw expertise bij aan de doorontwikkeling van Bonlab.

Wie is Bonlab en wat bieden wij?

Bonlab is een laboratorium in ontwikkeling met een divers team aan professionals.

Wij bieden een gedreven team in opbouw dat kwaliteit, professionaliteit en klantgerichtheid voorop stelt en nieuwe producten wil ontwikkelen.

Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.

Een 39,5-urige werkweek en goede secundaire voorwaarden.

De salarisindicatie tussen $2753,- en $3725,- bruto per maand (afhankelijk van je ervaring).

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 3 januari 2024 naar bonlab@bonairelab.org. Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met Suzan Wermers via suzan@wermers-consultancy.com of +599 7019560. De eerste gesprekken vinden plaats op 11 en 12 januari 2024.