Luchtfotografie boven Sint-Eustatius, Saba en Bonaire gestart

ORANJESTAD- Op donderdag vond de eerste vlucht boven Sint-Eustatius plaats om hoogwaardige luchtfoto’s van het eiland te maken.

In december en januari zijn meerdere vluchten gepland om luchtfoto’s en hoogtemetingen van Sint-Eustatius, Saba en Bonaire te verkrijgen. Het initiatief, geleid door de Openbare Lichamen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft als doel de registratie van adressen en gebouwen op de eilanden te verbeteren.

De samenwerking streeft naar de oprichting van een gecentraliseerd register voor elk eiland, waardoor de betrouwbaarheid van gegevens over adressen en gebouwen wordt verbeterd. Door luchtfoto’s te gebruiken in een centraal register kan de exacte locatie van een adres of gebouw worden bepaald, wat onzekerheden in locatieregistratie vermindert.

Waardevolle informatie

Naast luchtfoto’s zullen hoogtekaarten van de eilanden waardevolle informatie opleveren, met name door historische structuren zichtbaar te maken die verborgen zijn door dichte begroeiing. Het project biedt tal van voordelen, zoals het visualiseren van infrastructuur, het nemen van betere beslissingen over vergunningen en het bieden van mogelijkheden voor onderzoek en marktanalyse.

De samenwerking met Beeldmateriaal Nederland, gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, markeert een stap richting frequenter vastleggen van luchtfoto’s in de toekomst.